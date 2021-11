La 6e édition du festival international du film de comédie de Liège débute ce vendredi

L’événement se tient au centre-ville de Liège et se déroulera jusqu’au 9 novembre , essentiellement au cinéma Palace, au Forum et sous le chapiteau établi sur la place Cathédrale . Une trentaine de films, dont huit longs-métrages, sont à l’affiche.

" La Belgique est réputée pour la comédie mais il y a une sorte de gêne à proposer quelque chose de plus long au niveau du cinéma. On a un rythme, un tempo en Belgique et ce serait bien qu’il soit davantage mis en évidence", a relevé celle qui compose le jury des longs-métrages.

"Nous sommes le seul festival en Belgique à présenter des films de comédie. La volonté est donc d’être une vitrine mais aussi de susciter plus de production en Belgique " , a souligné Adrien François, qui a été rejoint dans ses propos par l’humoriste et actrice belge Virginie Hocq.

La photo montre une conférence de presse pour ouvrir la 6e édition du "Festival International du Film de Comédie de Liège" le vendredi 05 novembre 2021. © BELGA PHOTO JESSICA DEFGNEE

L’acteur et animateur français Vincent Desagnat préside le jury des longs-métrages tandis que l’acteur français Bruno Moynot, qui dirige par ailleurs le théâtre du Splendid, préside le jury des courts métrages. La chroniqueuse française Enora Malagré est également à Liège pour orchestrer la cérémonie d’ouverture et animer le plateau télé du chapiteau où, deux fois par jour (16h20 et 18h20), elle recevra les jurés et invités du festival pour évoquer, notamment, leur actualité. Le journaliste Manuel Houssais (Radio France), membre du syndicat français de la critique de cinéma, y livrera ses critiques des films en compétition.