La 6e édition de "The Extraordinary Film Festival" a dévoilé son palmarès pour l’année 2021

La 6ème édition du The Extraordinary Film Festival 2021 s’est clôturée ce dimanche soir à Namur. Malgré la pandémie et l’obligation de présenter un CST, le TEFF a rencontré un franc succès. En effet, le festival a accueilli plus de 6.000 spectateurs, soit 80% de l’édition 2019 avant pandémie.

Cette 6ème édition s’est déroulée du 10 au 14 novembre au Delta à Namur, avec des séances délocalisées à Bruxelles, Arlon, Charleroi, Mons, Wavre et Liège. Le festival proposait une sélection internationale de films de fiction et documentaire de qualité, centrés sur les réalités des personnes en situation de handicap. Le festival a également offert une série de conférences, débats et spectacles.

Outre la projection de 56 films issus des quatre coins du monde, le public a pu rencontrer Adda Abdelli, créateur et acteur de la célèbre série Vestiaires, assister à une conférence de Josef Schovanec sur le thème " Handicap et Covid : manuel de survie en période de confinement ", profiter d’un concert inoubliable de Lou B. & son band, ce jeune autiste surdoué et demi-finaliste de The Voice, assister au One-Man-Show “La vie est bègue” de Valentin Reinehr, participer à des ateliers sur " L’audiodescription au cinéma " animés par Frédéric Gonant, ou encore profiter des expositions de Sarah Talbi et de Julian Hills. Cette sixième édition aura également été marquée par la projection en avant-première du film PRESQUE de Bernard Campan et Alexandre Jollien, en présence de l’actrice du film Marie Benati et des athlètes belges de Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.

Des prix ont également été décernés.

Les Prix du Jury Officiel

Présidé par l’acteur Bernard Yerlès, le Jury Officiel réunissait également l’acteur-scénariste Adda Abdelli, l’humoriste Valentin Reinehr, l’auteur Josef Schovanec et l’artiste peintre Sarah Talbi.



Le Grand Prix du Jury pour la section "Long Métrage" a été décerné au film "Na Górze Tyrryry" (Au sommet du Tirriri) de Renata Kijowska (Pologne).



Le Grand Prix du Jury pour la section "Court Métrage" a été décerné au film "El sentido del cacao" (Le goût du cacao) d’Alberto Utrera (Espagne)



Le Prix CAP48 a été décerné au film "Bertha en de Wolfram" (Bertha et le Wolfram) de Tijs Torf (Belgique).



Le Prix Lumière – Jojo Bulterijs a été décerné au film "Indimenticabile" (Inoubliable) de Gianluca Santoni (Italie).



Le Prix du Jury "Fais ton court" a été décerné au film

"Lucie" de Céline Erroelen (Belgique).

Les Prix des Partenaires

Comme les années précédentes, la RTBF s’est associée à l’événement afin d’offrir ce prix qui correspond au préachat du film et à sa diffusion sur les antennes de la RTBF. Le Prix RTBF a été décerné cette année au film "Capitaine Fantastique" de Jean-François Castell (France).



Le Prix RTBF pour la section court métrage de fiction a été décerné au film "Groundhog Night" (Une nuit sans fin) de Genevieve Clay-Smith (Australie).



Pour la première fois, l’UCC-UFK (Union de la Critique Cinématographique) décernait le Prix de la Presse. Le jury était composé des journalistes suivants : Yves Calbert, Thierry Dupièreux et Tineke Van de Sompel. Ce prix a été décerné au film "Maricarmen" de Sergio Morkin (Mexique).

Prix spécial des Jurys

Le Jury officiel et le Jury UCC, ayant assisté au gala d’ouverture durant lequel était projeté hors compétition et en avant-première le film " Presque " de Bernard Campan et Alexandre Jollien, ont manifesté à l’unanimité leur souhait de remettre un prix spécial à " Presque " de Bernard Campan & Alexandre Jollien (France, distribué par Cinéart, sortie en 2022).



Les Prix du Public