La 21ème édition du Festival Cinemamed a couronné la jeunesse

La 21ème édition du Festival Cinemamed s’est clôturée ce samedi 11 décembre à l’issue de la cérémonie de remise de prix qui a couronné le film "Murina" de Antoneta Alamat Kusijanovic. Il s’agissait d’une année particulière pour le festival qui revenait en salles après une année entièrement en ligne. Le Cinéma Palace, le Cinéma Aventure, Bozar et d’autres partenaires accueillaient le Festival pour l’occasion.



"Le pari était de taille tant les conditions pour organiser le festival étaient complexes. Le public était au rendez-vous et c’est la plus grande satisfaction que l’on puisse avoir : les rencontres avec les réalisateurs et les invité·es ont rencontré un grand succès. Ça démontre que le public a plus que besoin de se retrouver et d’échanger dans le contexte actuel" souligne Aurélie Losseau, coordinatrice du festival.



Le Festival a voulu dédier cette 21ème édition à la jeunesse qui se dépasse pour réaliser ses rêves à travers une nouvelle compétition RêVolution, croisant les termes "révolution", "rêves" et "évolution". Les films de cette compétition mettaient en scène la détermination de cette jeunesse à repousser ses limites.



Le Jury de la Compétition Officielle était composé de l’actrice franco-libanaise Manal Issa, de l’actrice et réalisatrice Meryem Benm’Barek, du comédien Sébastien Houbani et du comédien et réalisateur Yannick Renier.