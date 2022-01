La 12e édition du Ramdam Festival, le film qui dérange, se déroulera du 15 au 25 janvier à Imagix Tournai

"Après plus d’une année d’absence, malgré les hauts et les bas sanitaires toujours imprévisibles, nous avons tenu à garder le contact avec le public via des initiatives sporadiques. Il a fallu composer et recomposer sans cesse avec cet affolant virus. Après avoir visionné plusieurs centaines de films programmés dans les grands festivals ainsi que ceux proposés par les producteurs et les distributeurs, notre choix s’est fixé sur 86 films dont 54 longs et 32 courts-métrages. Le choix a été difficile puisqu’il concernait la production cinématographique 2020 et 2021. De plus, sans rien renier de notre ligne éditoriale des films qui dérangent, nous avons voulu, quand c’était possible, donner priorité à des films porteurs d’espérance, une modeste éclaircie dans la morosité ambiante", indique le président Jean-Pierre Winberg.

Cette année, le Ramdam propose des courts-métrages belges et étrangers mais aussi pour les enfants. Des films de fiction et des documentaires sont aussi à l’affiche ainsi qu’une sélection de films belges ou de la scène internationale, étiquetés "Ramdam".

On retrouve notamment le film "La vraie famille" de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati.