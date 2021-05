"L'origine du monde" de Laurent Lafitte, à l'affiche du RamDam Festival ce week-end

Le Tournai RamDam Festival propose trois jours de cinéma en Drive In, pour ce long week-end férié. Six films à l’affiche dont le premier long métrage du comédien, pensionnaire de la Comédie Française, Laurent Lafitte. Son titre : L’origine du monde.

Une référence au tableau de Courbet, mais qui fait allusion non pas à la femme, mais à la mère. Cette mère au centre de tous les enjeux, est interprétée par Hélène Vincent, et c’est l’histoire d’un homme en pleine forme dont le cœur a pourtant arrêté de battre. Sa femme (karin Viard) inquiète devant l’absurdité de la situation, l’emmène voir son coach de vie, une sorte de gourou, joué par Nicole Garcia, qui va exiger, afin que tout rentre dans l’ordre, une chose impossible. Une demande qui va donner lieu à une succession de situations cocasses et burlesques.

Rencontre avec Laurent Lafitte...

"L’origine du monde", premier long métrage de Laurent Lafitte, drôle et cruel, à découvrir samedi à 21 heures, dimanche à 17 heures et lundi à 19 heures sur le parking d’Imagix Tournai. Avec également Vincent Macaigne, Hélène Vincent et Karin Viard.

Cinq autres films sont proposés : Une vie démente, Adieu les cons, La chouette en toque, Calamity et Yakari.