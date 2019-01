"L'ordre des médecins" de David Roux, le rôle de la maturité pour Jérémie Renier

David Roux connait bien le milieu des hôpitaux, ses parents étaient médecins, et le personnage de Jérémie Renier est calqué sur celui de son frère, pneumologue en soins intensifs, comme Simon. David Roux a fréquenté ces lieux de vie quand il était enfant, ils lui sont familiers, et pour la part intime du film, elle provient de sa vie personnelle.

Simon, incarné par Jérémie Renier est pneumologue et côtoie la mort tous les jours. Et comme tous les soignants, il a appris à se protéger, et à garder une distance. Quand sa mère arrive dans l’hôpital, toutes ses certitudes s’ébranlent. Il n’arrive plus à garder le cap. Rencontre avec David Roux