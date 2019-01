L'inventivité libre et débordante de Courts mais trash

Courts mais Trash est un festival qui a quelques années de projection au compteur. Consacré depuis 2005 aux courts métrages indépendants, il présente des films insolites par les thèmes abordés et l’originalité des créations, tous genres confondus. Les réalisateurs font preuve d’audace et pallient le manque de moyens financiers par une inventivité libre et débordante. Courts mais Trash 2019 projettera 100 films dont 31 réalisations belges. 45 auteur(e)s seront présent(e)s. Un focus Female Trouble ouvrira le festival.

Courts mais Trash, aux Riches Claires et au cinéma Palace, du 16 au 20 janvier.