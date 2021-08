L’interview de Zita Hanrot pour "Rouge"

Drame réaliste , le film raconte le quotidien d’une infirmière dans une usine. Un métier sur lequel Zita Hanrot a pu se documenter avec des rencontres et des interviews de soignants. Tout comme elle a dû découvrir la solitude des lanceurs d’alerte…

L'affiche du film "Rouge" © DR

C’est un film qui s’organise selon un certain nombre de strates, politique, économique, sociale, écologique, et toutes ces questions ramènent au personnage principal, dont le dilemme est de devenir ou non lanceuse d’alerte avec toutes les conséquences personnelles que cela implique.

La comédienne a le même âge que son personnage et elle a pu se glisser assez naturellement dans son questionnement vis-à-vis de la famille, parce que le film tourne également autour des relations père-fille, la fin de l’enfance, et les non-dits de la famille.

En traitant d’un vrai sujet de société, à quoi sert ce film ? Va-t-il pouvoir changer les choses, ou changer le regard sur les choses ? La réponse de Zita Hanrot est mitigée : est-ce qu’un film doit servir à quelque chose ? Mais plus sérieusement, selon elle, l’atout du film "Rouge" est d’ouvrir des pistes de réflexion sans arriver en conclusion à une morale toute faite. Un appel à l’imaginaire en quelque sorte…