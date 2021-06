L’interview de Laurent Tirard pour "Le discours", avec Benjamin Lavernhe, une heureuse rencontre

Rencontre avec Laurent Tirard - l'interview de Christine Pinchart - 13/06/2021 Laurent Tirard, réalisateur de films aussi différents que « Un homme à la hauteur », « le petit Nicolas » ou « Mensonges et trahisons », revient avec « le discours ». Une adaptation du petit roman de Fabrice Caro, qui met en scène le personnage d’Adrien. Adrien est comme d’habitude plongé dans l’ennui lors d’un ènième dîner familial, sauf que ce soir, la seule chose qui le préoccupe c’est le texto que Sonia ne lui a pas envoyé. Son couple est entre parenthèse, Sonia incarnée par Sara Giraudeau, a décidé de faire une pause, et Adrien, (Benjamin Lavernhe), est plus que de coutume une pièce rapportée, absent des conversations entre sa mère et sa sœur qu’il connait par cœur, et des éternelles anecdotes douteuses de son père. Il n’entendra qu’une chose, un discours… : « Adrien, ta sœur serait très heureuse que tu fasses un discours le jour de notre mariage », lui dit son beau frère. Et le monde d’Adrien bascule, parce qu’ il est incapable de dire non. L’originalité de la réalisation, ce sont les faces caméra. Benjamin parle aux autres comédiens, et aux spectateurs. Une prouesse qui nécessitait le bon comédien.