L'interview de Laura Wandel pour son film " Un monde" : " C'est terrible d'être témoin et de ne rien pouvoir faire"

Il y a un casting qui a été organisé. J’ai vu une centaine d’enfants, ce qui n’est pas encore trop. Ce qui est fou, c’est que Maya est arrivée assez vite et quand elle est entrée dans la salle, elle a dit : " Moi je veux donner toute ma force dans ce film " alors qu’elle n’a que 7 ans. Et là j'ai pensé : " Mais d’où est-ce qu’elle sort ? ". Ce que je demandais aux enfants c’était de me dessiner leur cour de récréation et de m’expliquer les jeux auxquels ils jouaient pour essayer que ça soit le plus naturel possible. Et avec Maya, il s’est dégagé quelque chose d’incroyable et je me suis dit : " ça y est, c’est elle ".