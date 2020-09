L'interview d'Anne Fontaine et Grégory Gadebois pour "Police"

Le film "Police" réalisé par la cinéaste Anne Fontaine s'inspire d'un roman éponyme publié par Hugo Boris en 2016.

La première partie dresse les portraits croisés de trois policiers à Paris : Virginie, Erik et Aristide. Le spectateur les découvre dans leur travail au quotidien, mais aussi dans quelques scènes elliptiques de leur vie privée. Avant de plonger dans une de leurs missions inattendue, ramener un sans-papier à l'aéroport pour qu'il soit expulsé vers son pays d'origine.

Paradoxalement, "Police" n’est pas un "film policier" mais plutôt un huis clos psychologique. Dans l’intimité d’une voiture la nuit, Fontaine scrute au scalpel les doutes, les angoisses, les réflexions de ses trois protagonistes. Et le casting est adéquat : Virginie Efira trouve l’émotion sans tomber dans le pathos, Omar Sy joue la sobriété, et Grégory Gadebois s’affirme, une fois de plus, comme un des plus grands acteurs de composition du cinéma actuel.