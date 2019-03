L'Inde va faire son remake de "Forrest Gump"

La superstar de Bollywood Aamir Khan jouera et co-produira une adaptation indienne de "Forrest Gump", réalisé à l'origine par Robert Zemeckis et récompensé par six Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur cinéaste et du meilleur acteur pour Tom Hanks.

Vingt cinq ans après sa sortie, "Forrest Gump" va devenir "Lal Singh Chaddha". Aamir Khan a annoncé qu'il faisait partie du projet ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée à Bombay pour son 54ème anniversaire. Aamir Khan Productions produira le film aux côtés de Viacom 18 Motion Pictures. Il sera dirigé par Advait Chandan, premier assistant réalisateur sur le long-métrage "Dhobi Ghat".

"J'ai toujours adoré le script de "Forrest Gump", a commenté Aamir Khan. C'est une histoire merveilleuse, feel-good et familial.

Le tournage commencera en octobre après six mois de préparation. "Lal Singh Chaddha" devrait sortir en 2020.

Cette aventure pourrait faire oublier le dernier film où Aamir Khan figurait au casting, "Thugs of Hindostan", qui fut un échec au box-office en 2018.