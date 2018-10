“L’homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate” sur Auvio

Alors que le Docteur Mukwege vient d’obtenir le Prix Nobel de la Paix, Auvio rediffuse le documentaire consacré à ce chirurgien et gynécologue congolais officiant pour les Droits de l’Homme.

Réalisé par Thierry Michel d’après l’oeuvre de la journaliste spécialiste du Congo, Colette Braeckmann, “L’homme qui répare les femmes” est un film documentaire sorti en 2015. Cet homme dont parle le titre est le Docteur Denis Mukwege, gynécologue qui a consacré sa vie à soigner les femmes victimes de violences sexuelles à l’Est du Congo. Malgré les intimidations en tout genre, il a continué à vouloir aider ces femmes victimes de viols en procédant à des chirurgies réparatrices à Bukavu. Egalement militant des Droits de l’Homme et lauréat du Prix Sakharov en 2014, le Docteur Mukwege a été l’objet d’une grande médiatisation. Le gouvernement congolais et de nombreux conservateurs sont très gênés par les actions du gynécologue et militant et ont même fait interdire le film. En septembre 2015, “L’homme qui répare les femmes” est censuré provisoirement en République Démocratique du Congo.

Le film a tout de même connu une résonance à l’international et a obtenu le Magritte du Meilleur Film Documentaire en 2016.

Regardez “L’homme qui répare les femmes, la colère d’Hippocrate” (2015) de Thierry Michel est à voir sur Auvio ou ci-dessous :