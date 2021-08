"L’homme qui a vendu sa peau" de Kaouther Ben Hania : "C’est l’artiste belge Wim Delvoye qui m’a inspiré cette histoire"

Rencontre avec Kaouther Ben Hania - l'interview de Christine Pinchart - 16/06/2021 La réalisatrice, scénariste et comédienne kaouther Ben Hania, revient après « La belle et la meute », et « Le chalat de Tunis », avec une réflexion sur l’art, et la liberté. Le film s’intitule : « L’homme qui a vendu sa peau », il sort le 4 août. C’est Wim Delvoye qui a inspiré la réalisatrice, lors d’une rétrospective au Louvre, elle a découvert l’œuvre tatouée sur le dos de Tim Steiner, un Suisse. Et l’idée du film est née.