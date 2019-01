"L'heure de la sortie", de Sébastien Marnier, entre thriller et fantastique, avec un clin d'oeil à Kafka

Pour son deuxième long métrage, " l’heure de la sortie ", après " Irréprochable ", Sébastien Marnier adapte le premier roman de Christophe Dufossé. Un thriller qui ne dit pas tout de suite son nom.

Pierre Hoffman, incarné par Laurent Lafitte, est prof de français, et se voit confier une classe d’ados EIP, élèves intellectuellement précoces. La tâche de Pierre n’est pas simple puisqu’il remplace un de leurs professeurs qui s’est jeté par la fenêtre sous leurs yeux. L’ambiance est pesante, les élèves arrogants et distants. Mais ils ont des préoccupations d’ados de leur époque, une conscience écologique, ce sont des jeunes ancrés dans le 21ème siècle, et ces préoccupations qui concernent l'avenir de la planète, sont tout l’enjeu du film...