L'Heure d'Hiver : Le Caire, rétrospective du cinéma égyptien

Focus sur le Caire à l’occasion de la nouvelle édition de L’Heure d’Hiver qui propose une rétrospective du cinéma égyptien, jusqu'au 25 février.

Le festival est organisé à l’initiative du Cinéma Galeries à Bruxelles, en collaboration avec le cinéma Aventure, Bozar, l’Atelier 210 et la Chaire Mahmoud Darwich. Le cinéma égyptien connaît une longue histoire qui remonte aux origines. Les Frères Lumière avaient présenté le cinématographe au public du Caire en 1896. Dix ans plus tard, la ville disposait de six cinémas. Le cinéma égyptien qui a enregistré les soubresauts de l’histoire est fortement lié à l’identité culturelle du monde arabe. La révolution de janvier 2011 et l’accession au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi en 2013 ont modifié la donne. Crise et résistance du 7e art aujourd’hui.

La programmation de L’Heure d’Hiver est réalisée en collaboration avec deux institutions cairotes, le cinéma d’art et d’essai Zawya et le cinéma alternatif Cinematheque.