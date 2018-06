L'exposition internationale "The World of Tim Burton" à partir du 15 août à Genk

L'exposition internationale "The World of Tim Burton" se tiendra du 15 août au 28 novembre sur le site de la C-mine à Genk. L'événement itinérant sur l'œuvre du réalisateur américain s'est déjà tenu à New York, Paris, Tokyo, São Paulo et Prague. Tim Burton lui-même s'y rendra fin septembre.

Outre ses talents de réalisateur, Tim Burton est également dessinateur et producteur. Il a été primé à plusieurs reprises à l'international pour ses films devenus cultes comme "Edouard aux mains d'argent", "L'Étrange Noël de monsieur Jack" et "Charlie et la chocolaterie".

"The World of Tim Burton", créée en 2014, présente son œuvre artistique par le biais de dessins, peintures, photos, poupées animées en stop-motion, maquettes, films et sculptures. L'exposition met l'accent sur les personnages hors du commun et le monde imaginaire unique du réalisateur.

Tim Burton visitera en personne les lieux entre le 28 et le 30 septembre à la C-mine. Il inaugurera également le Tim Burton Film Festival, qui aura lieu sur le même site, au cinéma Euroscoop.