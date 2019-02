L'étrange "Dogtooth" à la Cinematek

La Cinematek de Bruxelles organise la projection du deuxième long métrage du maître grec Yórgos Lánthimos, ça se passe le 31 mars.

Le film est sorti en 2009 et a obtenu le prix Un certain regard à Cannes la même année. Il a même été dans les sélections pour l’oscar du meilleur film étranger. Ce long métrage à la fois étrange et simple est un huis-clos familial assez singulier à la limite du fantastique.

Une famille vit dans une maison isolée en pleine campagne. Les enfants n’en sont jamais sortis et vivent en fait totalement coupés du monde par leurs parents. Cet espace restreint est devenu une micro-société régie par les autorités parentales. Les trois adolescents ont été éduqués de manière à la fois très libre et très autoritaire, ils suivent des séances de sports et s’ennuient très souvent. Ils n’ont pas de prénom et leur vocabulaire est quelque peu changé, certains mots ont été remplacés. Ce qu’ils voient du monde extérieur leur est présenté comme des jouets. Un jour, pour assouvir les pulsions de l’aîné, le père fait venir une jeune femme agent de sécurité.

Avec Canine (Dogtooth), Yórgos Lánthimos est parvenu à installer une atmosphère tout à fait étrange et à créer un monde, une micro-société élaborée par des parents ultraprotecteurs. La folie est un des thèmes majeurs de ce film cru et doux à la fois.