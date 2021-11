"L’ennemi" , le nouveau film de Stephan Streker, dévoile sa bande- annonce

"L’ennemi", le nouveau film de Stephan Streker avec Jérémie Renier dans le rôle principal, sortira en salles en Belgique le 26 janvier 2022. "L’ennemi" est le quatrième long métrage écrit et réalisé par Stephan Streker, toujours produit par Michaël Goldberg et Boris Van Gils (Daylight Films). Leur précédent film, "Noces" , a remporté un succès public et critique important qui l’a mené à la nomination aux César 2018 dans la catégorie "Meilleur Film étranger" après un parcours qui l’a vu gagner de nombreux prix dans de multiples festivals internationaux. "L’ennemi" était le film d’Ouverture de la Compétition Officielle du Film Fest Gent.

Lors d'une interview, il a confié qu'il avait "l'impression qu'on ne choisit pas son sujet. C’est plutôt le sujet qui vous choisit et s’impose. ' L’ennemi' raconte l’histoire d’un homme politique accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte dans une chambre d’hôtel… et personne ne sait s’il est coupable ou innocent. Et, pourtant, tout le monde ou presque a son point de vue… Je suis parti de ça. Ce qui m’avait d’ailleurs d’emblée marqué dans l’affaire qui a très librement inspiré le film, c’est que tout le monde avait un avis, souvent très tranché, sur la culpabilité ou non du personnage principal de cette histoire (c’était du 50/50), alors que pourtant, par définition, personne n’avait été témoin de ce qui s’était réellement passé."

Stephan Streker a également indiqué que " 'L’ennemi' est une histoire 'purement belge', si je puis dire, dans son essence, par ses rebondissements. Il était important pour moi de respecter ça parce que je pense qu’on atteint à l’universel quand on est juste dans une particularité, une spécificité. Il m’arrive de dire que le vrai sujet de 'L’ennemi', en fait, c’est la Belgique. Louis Durieux est envisagé comme Premier Ministre… mais ne parle pas un mot de flamand. Il est une vraie célébrité dans le sud du pays… mais personne ne le connaît en Flandre. Il y a des erreurs de traduction qui ont été commises dans les rapports de police, quand on est passé du flamand vers le français, détail sidérant qui se trouve dans le film mais qui est arrivé aussi dans le fait divers. La Belgique… un pays unique au monde, incroyable et que j’adore."

Le film réunit un casting de grande qualité :

Jérémie Renier (La promesse, Saint Laurent)

Alma Jodorowsky (The Serpent)

Emmanuelle Bercot (Mon roi, Polisse)

Félix Maritaud (120 BPM, Sauvage)

Zacharie Chasseriaud (Noces, Hippocrate)

Sam Louwyck (Le monde nous appartient)

Jeroen Perceval (Bullhead, D’Ardennen, Dealer)

"L’ennemi", produit par Michaël Goldberg et Boris Van Gils, est une production Daylight Films et Formosa en coproduction avec Bac Cinéma, RTBF (télévision belge), Proximus, Voo & Be Tv, Polaris Film, Libellule Production, A Private View et BNP Paris Bas Fortis Film Finance.

Le film a été produit avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Film Fund Luxembourg, de la Région de Bruxelles-Capitale, avec le soutien du Tax Shelter Fédéral Belge et du Programme MEDIA de L’Union européenne.