L'Empire Disney contre-attaque la planète Netflix

Streaming 2019 : Apple, Disney, Facebook vs Netflix - #PopUp - Xavier Ess - 17/12/2018 On s’attend pour 2019 à quelques bouleversements dans les offres de consommation de video en streaming pour concurrencer Netflix et Amazon Prime Video évidemment, mais aussi You Tube Premium. Apple et Disney s’apprêtent à lancer leurs services de streaming pour 2019. Apple Video sera installé par défaut sur tous les smartphones et tablettes de la marque avec un tarif mensuel à 8 dollars et des contenus exclusifs comme des séries : avec le reboot de Amazing Stories série des années 80 en partie réalisée par Spielberg, Martin Scorcese et d’autres inconnus !!, un show de Oprah Winfrey et Snoopy et les Peanuts dans de nouvelles aventures !!! Dès janvier, le catalogue Disney ne sera plus distribué par Netflix, puisque Disney lancera sa plateforme Disney+ pour la fin 2019.