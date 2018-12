“L’Ecume des Jours” de Michel Gondry à la Cinematek

Tourné en partie dans la commune de Saint-Gilles, le long métrage adapté du roman-phare de Boris Vian sera projeté à la Cinematek le 14 décembre.

En se lançant dans l’adaptation de L’Ecume des Jours, Michel Gondry s’est posé un défi de taille. Porter à l’écran l’intrigue d’un des romans français les plus connus au monde et qui possède une atmosphère extrêmement singulière. A sa sortie en salle en 2013, l’accueil critique a été mitigé, rappelant les avis sur l’oeuvre originale. En effet, le roman de Boris Vian publié en 1947 n’a été reconnu que dans les années 60, les lecteurs étant réticents à l’univers surréaliste de l’auteur.

Dans un monde où les règles et les lois sont totalement aux antipodes de celles du notre, Colin vit dans un superbe appartement avec Nicolas, son cuisinier. Ici, les souris vivent avec les hommes et les pianos créent des cocktails sur des notes de jazz. Un soir, Chick vient diner et raconte à Colin son amour et son désir pour Alise, une admiratrice du philosophe Jean-Sol Partre. Chick invite Colin à les rejoindre lors d’une sortie à la patinoire. Plus tard, la bande rencontre Isis qui les convie à son tour à une soirée. Dans cette succession d’évènements, les coutumes de ce monde étonnants se dévoilent ainsi que la mécanique des relations humaines. Colin finira par trouver l’amour au cours d’une soirée.

Ode à la liberté et au surréalisme, L’Ecume des Jours est devenu un des romans incontournables du XXe siècle. Gondry a souhaité lui rendre hommage à sa manière à travers un trio d’acteurs talentueux : Romain Duris, Audrey Tautou et Omar Sy. Le tournage du film a eu lieu notamment au Parvis de Saint-Gilles, à la Brasserie Verschueren, à la Salle Aegidium, à l’Institut royal du patrimoine artistique et au Cinquantenaire. Sa projection à la Cinematek permettra de se forger une opinion avec plus de recul, quelques années après sa sortie.