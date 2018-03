L'écrivain Harlan Coben président du jury de la première édition de Canneseries

L'écrivain et scénariste américain Harlan Coben sera le président du jury de la première édition du festival Canneseries, qui se tiendra du 4 au 11 avril à Cannes, ont annoncé mercredi les organisateurs à l'AFP.

L'auteur de nombreux best-sellers policiers et de séries ("The Five", "Une chance de trop") sera entouré des comédiennes Paula Beer ("Bad Banks") et Melisa Sözen ("Winter Sleep"), de l'acteur Michael Kenneth Williams ("The Night of"), de la scénariste Audrey Fouché ("Les Revenants") et du compositeur Cristobal Tapia de Veer ("Black Mirror").

La série policière "Safe" de Coben sera projetée en avant-première mondiale pour la cérémonie de clôture du festival le 11 avril. Elle sera diffusée en exclusivité sur C8 en France, et sur Netflix dans le reste du monde cette année.

La saison 3 de la série "Versailles", de Simon Mirren et David Wolstencroft, ouvrira le festival, le 4 avril. "La vérité sur l'affaire Harry Québert", adaptation du best-seller de Joël Dicker réalisée par Jean-Jacques Annaud lancera la compétition officielle le 7 avril. Les séries en compétition seront dévoilées le 13 mars.