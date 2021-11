L'asbl "Les Grignoux" ouvre les portes de ses salles de cinéma aux personnes sans CST

L'asbl "Les Grignoux", gestionnaire de salles de cinéma et d'espaces Horeca sur Liège et Namur, a annoncé jeudi via ses canaux de communication son intention de rendre accessibles tous les mardis ses salles de cinéma à toutes les personnes, y compris celles ne possédant pas de CST (Covid Safe Ticket), à partir du 9 novembre.

"Après les vacances scolaires, nous avons décidé que les séances du mardi seront accessibles à toutes et à tous. Nos salles seront limitées à 49 personnes seulement et le CST ne sera pas demandé ce jour-là. Pour ces séances, nous reviendrons aux règles du CIRM (Covid infrastructure Risk Model): un siège sera laissé libre entre chaque bulle et le port du masque restera obligatoire", ont expliqué ses représentants.