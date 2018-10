L'amour flou : Romane Bohringer et Philippe Rebbot se séparent... mais pas trop

Romane Bohringer et Philippe Rebbot se mettent en scène dans "L'amour flou". Ils s'inspirent de leur véritable histoire pour nous livrer ce film drôle et tendre auquel leurs familles respectives se sont également prêtés au jeu

Comédienne française, Romane Bohringer démarre sa carrière alors qu’elle est encore adolescente, aux côtés de son père Richard Bohringer. La consécration vient rapidement avec son interprétation de Laura dans " Les nuits fauves " de Cyril Collard. Rôle pour lequel elle décroche le César du Meilleur Espoir Féminin.

Elle poursuit en recherchant toujours des rôles subtils et nuancés (" L’accompagnatrice " de Claude Miller ", " Mina Tannenbaum " de Martine Dugowson). On la retrouve aux côtés de Léonardo DiCaprio dans " Rimbaud Verlaine " d'Agnieszka Holland. Elle prête sa voix au film documentaire La marche de l'empereur, et joue son propre rôle dans le film de son père, " C'est beau une ville la nuit ".

Elle co-réalise " L’amour flou " avec Philippe Rebbot. Acteur français très éclectique, il est au casting du film de Thomas Lilti " Hippocrate ", de la comédie " Le père Noël " d’Alexandre Coffre ou encore du drame " On a failli être amies " de Anne Le Ny.

"L'amour flou" sort ce mercredi 17 octobre dans les salles.