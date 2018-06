L'ambiance de Cannes et de sa Quinzaine des réalisateurs anime le Studio 5 de Flagey

La Quinzaine des réalisateurs, le festival parallèle à celui de la célèbre et huppée joute cinématographique de Cannes, sera mise à l'honneur du 2 au 8 juillet pour son cinquantième anniversaire au Studio 5 du Centre culturel bruxellois Flagey, avec une sélection de films qui ont été présentés à l'occasion de ce festival "off'" qui aura révélé, au fil des années, bien des talents tels que George Lucas, les frères Dardenne, Ken Loach ou encore Michael Haneke.

La Quinzaine, avec ses courts et longs métrages, est née à la fin des années 1960 dans le sillage de Mai 68 et des nouveaux cinémas qui remuèrent les écrans du Brésil, de Pologne, d'Italie, de Tchécoslovaquie, d'Argentine, de Suède, ou encore de Yougoslavie et qui bousculèrent le cinéma "traditionnel", notamment américain.

Un peu partout, un souffle nouveau va balayer le 7e Art avec des styles, des partis pris inédits et un intérêt appuyé pour les dossiers politiques et sociaux du moment. Depuis 1969 donc les films de la Quinzaine sont imprégnés de "l'esprit du monde".

Au programme à Flagey, relevons notamment "Samouni Road" (France/Italie) de Stefano Savona (2 et 6 juillet à 21h30), "Los Silencios" (Brésil) de Beatriz Seigner (3 juillet à 19h30), "Teret" (Serbie) de Ognjen Glavonic (4 juillet à 17h30), "Leave no trace" (Etats-Unis) de Debra Granik (4 juillet à 22h00), "Le monde est à toi" (France) de Romain Gavras (4 juillet à 19h30), "Mandy" (Etats/Belgique) de Panos Cosmatos (5 juillet à 19h30), "Buy me a gun" (Mexique) de Julio Hernandez Cordon (5 juillet à 21h45), "Climax" (France) de Gaspar Noé (6 juillet à 19h30), "The Snatch Thief" (Argentine) d'Agustin Toscano (7 juillet à 15h30), "Amin" (France) de Philippe Faucon avec à l'affiche la Mouscronnoise Fantine Harduin (7 juillet à 19h30), "Mirai, ma petite soeur" (Japon) de Mamoru Hosoda (8 juillet à 15h30) et encore "Lucia's Grace" (Italie) de Gianni Zanasi (8 juillet à 17h30).

Le Centre culturel Flagey est situé place Sainte-Croix à Ixelles.