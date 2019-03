L'Agenda Ciné vous invite à découvrir "Le Parc des Merveilles"

Ce mercredi 20 mars sort dans les salles le film d'animation "Le parc des merveilles" de David Feiss.

Réalisateur américain, David Feiss démarre sa carrière en intégrant la société de production d’animation Hanna-Barbera. Il crée des dessins animés tels que " Cléo et Chico " et " Monsieur Belette " pour Cartoon Network. Il collabore également sur de nombreux long-métrages d’animation avant de réaliser son premier long " Les rebelles de la forêt 4 ".

Il nous revient aujourd’hui avec " Le parc des merveilles ". Dans la version française, on retrouve la voix du chanteur et comédien Marc Lavoine mais aussi celles du chanteur Frédéric Longbois, découvert dans " The Voice " France et du duo d’humoristes Odah & Dakoh.

Découvrez la bande-annonce de ce film familial dans l'Agenda Ciné de la semaine.