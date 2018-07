L'Agenda Ciné : Tom Cruise contre tous dans "Mission : Impossible Fallout"

Deux films sortent en salles cette semaine

Mission Impossible Fallout avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill et Simon Pegg

Dogman avec Marcello Fonte et Edoardo Pesce

On vous présente " Mission Impossible Fallout " de Christopher McQuarrie

Scénariste, réalisateur et producteur américain, Christopher McQuarrie démarre sa carrière en écrivant le scénario de " Ennemi Public " réalisé par son ami de toujours Bryan Singer. Ils récidivent et signent " Usual Suspects ", thriller aujourd’hui culte pour lequel Christopher McQuarrie reçoit l’Oscar du meilleur scénario original. A la suite de cet immense succès, il passe derrière la caméra et réalise son premier long-métrage " The Way of the Gun " avec Ryan Philippe et Benicio Del Toro. Tout en continuant d’écrire pour d’autres, (" The Tourist ", " Persons Unknown ", " The Wolverine "…), il réalise " Jack Reacher ", " Mission Impossible – Rogue nation " et aujourd’hui " Mission Impossible Fallout ". On y retrouve, dans le rôle de l’agent Ethan Hunt, la star américaine, Tom Cruise, lauréat, entre autres, de deux Golden Globe du Meilleur Acteur (" Jerry Maguire " et " Magnolia "). A ses côtés, dans ce sixième opus de la franchise, l’étonnante Rebecca Ferguson et un membre incontesté de la Justice League, Henry Cavill…

On poursuit avec " Dogman " de Matteo Garrone

Marcello est toiletteur pour chiens dans une banlieue déshéritée en Italie. Discret et apprécié de tous, il voit sa vie bouleversée par la sortie de prison de son ami Simoncino, ancien boxeur brutal et accro à la cocaïne. En effet, Marcello se laisse entraîner dans le monde du crime dominé par la drogue et la violence. Mais sous une apparente fragilité, Marcello va s’avérer en fait bien plus coriace qu’on aurait pu l’imaginer…