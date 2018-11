L'Agenda Ciné : le réalisateur belge Felix Van Groeningen tente sa chance aux USA avec "Beautiful Boy"

Le nouveau film de Felix Van Groeningen "Beautfiul Boy" sort ce mercredi 21 novembre dans les salles.

Le journaliste David Sheff et son talentueux fils Nic s'entendent à merveille. Mais tout bascule quand David découvre que l'adolescent se drogue. Il met alors tout en oeuvre pour comprendre et sauver son fils. Mais comment sauver quelqu'un qui ne veut pas forcément l'être ? Faut-il se résigner à l'abandonner ? 'Beautiful Boy' raconte l'histoire vraie d'un amour inconditionnel entre un père et son fils.

Scénariste et réalisateur belge, Felix Van Groeningen réalise, après des études artistiques à Gand, son premier long-métrage " Steve + Sky ", Prix Joseph Plateau du Meilleur film belge. Il réalise ensuite la comédie " Dagen zonder lief " et le décalé " La merditude des choses ", présenté à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. Mais c’est avec " The Broken Circle Breakdown ", sélectionné pour les Oscar, que lui vient la reconnaissance internationale.

Il poursuit avec le drame " Belgica " et nous revient aujourd’hui avec " Beautiful boy ". Pour ce film produit et tourné aux Etats-Unis, il fait appel à Steve Carell ainsi qu’au jeune et déjà brillant Timothée Chalamet.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce de ce film poignant dans votre Agenda Ciné de la semaine.