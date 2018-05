L'Agenda Ciné cannois de la semaine : 'Everybody Knows' avec Penélope Cruz et Javier Bardem

On démarre avec " Everybody knows " d’Ashgar Farhadi

Scénariste, réalisateur et producteur iranien, Asghar Farhadi se fait connaître du monde cinématographique en co-scénarisant “Low Heights” de Ebrahim Hatamikia, avant de réaliser son premier long-métrage “Dancing in the dust”. Mais c’est avec son quatrième long-métrage “A propos d’Elly”, qui sera couronné au Festival de Berlin, que sa carrière prend son envol. Son film suivant, “Une séparation”, Oscar du Meilleur Film Etranger, lui apporte la consécration internationale. Il réalise ensuite “ Le passé” puis “Le Client”, tous deux primés au Festival de Cannes. “Everybody knows”, également en sélection officielle au Festival de Cannes cette année, pourrait se voir palmer. Au casting de ce dernier, on retrouve un couple mythique du cinéma international, Penélope Cruz et Javier Bardem.

On s’éclate avec " Deadpool 2 " de David Leitch

Deadpool, le super-héros le plus déjanté et insolent de l’écurie Marvel, est de retour. Plus en forme que jamais et accompagné d’autres super-héros, il va devoir affronter un Super-Soldat dressé pour tuer et d’autres ennemis. Mais comme chacun le sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les mains…

On découvre " L’insoumis " documentaire de Gilles Peret

Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Ne laissant personne indifférent, sa campagne présidentielle en 2017 n’a ressemblé à aucune autre dans le paysage politique contemporain. C’est durant cette période intense que nous découvrons les côtés moins connus de cet homme hors du commun…

On part au soleil avec " MILF " d’Axelle Laffont

Trois amies d’enfance partent dans le Sud pour vendre la maison de l’une d’entre elles. Ces trois belles femmes d’une quarantaine d’années profitent de la plage et du soleil et se découvrent un pouvoir d’attraction inattendu auprès des hommes bien plus jeunes qu’elles…