L'Agenda Ciné avec Vincent Lindon et "Solo : a Star Wars story"

On démarre avec " En guerre " de Stéphane Brizé

Acteur, scénariste et réalisateur français, Stéphane Brizé démarre sa carrière cinématographique en tant que technicien avant de devenir acteur puis de passer à la réalisation. Après plusieurs courts-métrages, il réalise son premier long " Le bleu des villes " qui sera présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes et remportera un beau succès en salles. Il poursuit sa carrière en réalisant deux long-métrages avec au casting de chacun d’eux l’excellent Vincent Lindon : " Mademoiselle Chambon " et " La loi du marché " avant de réaliser " Une vie " avec notre compatriote Yolande Moreau. Pour " En Guerre ", il refait appel à son acteur fétiche, Vincent Lindon. Enchaînant d’abord les seconds rôles, la carrière de ce comédien prend un tournant décisif avec le film " L’étudiante " de Claude Pinoteau où il joue un musicien amoureux de Sophie Marceau. Acteur éclectique à la filmographie impressionnante, on le voit au générique de drames sociaux (" La loi du marché "), de films d’époque (" Rodin ") voire de comédies (" Mes amis, mes amours ").

On participe à " La fête des mères " de Marie-Castille Mention-Schaar

Des portraits de femmes, qu’elles soient Présidente de la République, comédienne, boulangère, prof, fleuriste, nounou ou sans emplois, les femmes sont toutes égales face à la maternité. Possessives, maladroites, bienveillantes, fragiles, aimantes, culpabilisantes, débordées. Les mères sont toutes imparfaites. Fils ou filles, nous restons à jamais leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent et la peur qu’elles nous quittent… alors on les fête !

On se venge dans " Overboard " de Rob Greenberg

Kate, mère de trois enfants, essaie comme tant bien que mal de joindre les deux bouts. Elle se trouve un petit boulot de femme de ménage sur le bateau du richissime et relativement ignoble playboy, Leonardo, qui, après seulement quelques heures, décide de la virer sans ménagement. Mais quand celui-ci perd la mémoire suite à un accident, Kate y voit là une opportunité unique de se venger en se faisant passer pour sa femme…

On termine avec " Solo : A Star Wars story " de Ron Howard

Han Solo, le plus célèbre vaurien de la Galaxie, part à l’aventure. Embarquez avec lui à bord du Faucon Millenium. Au cours de dangereuses péripéties dans les bas-fonds du monde criminel, Han Solo fait la connaissance de son futur et impressionnant copilote Chewbacca qui deviendra son ami. Ils croisent la route de Lando Calrissian, charmant escroc avec lequel ils embarquent pour une aventure périlleuse aux confins de l’Empire Galactique….