L'Agenda Ciné avec Pierre Lapin et Rayane Bensetti

On démarre avec " La finale " de Robin Sykes

Réalisateur français, Robin Sykes démarre sa carrière en tant que 1er assistant réalisateur sur plusieurs longs-métrages. " La finale " est son premier long. Pour en interpréter le rôle principal, il fait appel au jeune acteur français Rayane Bensetti, remarqué dans la série Pep’s aux côtés de Kev Adams. On le voit ensuite dans plusieurs épisodes de Clem. Il remporte le trophée de la saison 5 de “Danse avec les stars " avant de rejoindre le casting de la comédie " Tamara " qui le propulse sur grand écran. A ses côtés dans " La finale ", le populaire et toujours très surprenant Thierry Lhermitte.

On s’évade dans “Ready player one” de Steven Spielberg

En 2045, les habitants de la Terre s'échappent de leur quotidien dans l’univers virtuelle OASIS. A la mort du fondateur de ce dernier, une chasse au trésor est lancée…

On rencontre " Croc-Blanc ", dessin-animé d’Alexandre Espigares

Croc-Blanc est un chien-loup fier et courageux. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne…

On continue avec “Bitter Flowers” d’Olivier Meys

Réalisateur belge, Oliver Meys démarre sa carrière en réalisant de nombreux documentaires radiophoniques en Chine, primés à de nombreuses reprises. " Bitter Flowers " est son premier long-métrage de fiction. Au casting, on retrouve l’actrice et danseuse chinoise Qi Xi, vue dans le drame " Mystery " de Lou Ye, et pour lequel elle remporte plusieurs prix internationaux. A ses côtés, dans " Bitter Flowers ", l’acteur chinois Le Geng.

Lina vivait dans une région prospère en Chine. Région aujourd’hui sinistrée. Prête à tout pour donner un avenir à son fils, elle part tenter l’aventure de l’exil en France…

On s’envole dans " Le voyage de Ricky " dessin-animé de Toby Genkel et Reza Memari

Ricky, un moineau orphelin adopté par une famille de cigognes, croit dur comme fer qu’il est lui aussi une cigogne…

On découvre " Hostiles " de Scott Cooper

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker escorte un chef de guerre cheyenne mourant et sa famille sur leur terre natale…

On poursuit avec " Le collier rouge " de Jean Becker

Été 1919, une petite ville du Berry écrasée par la chaleur. Marloc, héros de la guerre aujourd’hui considéré comme un déserteur, est emprisonné. Son chien l’attend dehors…

On termine avec " Pierre Lapin " de Will Gluck

Scénariste, réalisateur et producteur américain, Will Gluck travaille pour la télévision avant de réaliser son premier film " Sea, sex and fun ". Il poursuit avec la comédie " Easy Girl " avec la jeune Emma Stone et réalise ensuite " Sexe entre amis " avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Fort de ces succès, il s’attaque au remake de la comédie musicale " Annie " avec Jamie Foxx et Cameron Diaz. Au casting de " Pierre Lapin ", adapté des livres éponymes de Béatrix Potter, l’actrice australienne Rose Byrne, consacrée grâce à la série " Damages ". A ses côtés, l’acteur irlandais Domhnall Gleeson.