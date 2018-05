L'Agenda Ciné avec 'Monsieur je-sais-tout" et 'Sans un bruit'

On démarre avec " Monsieur je-sais-tout " de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard

Scénaristes et réalisateurs français, François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard démarrent leur carrière au cinéma en co-réalisant la comédie dramatique " Amitiés sincères " avec Gérard Lanvin. Ils poursuivent leur collaboration sur " Tout Schuss " avec José Garcia. " Monsieur je-sais-tout " est leur troisième long-métrage en commun. Pour ce dernier, ils font appel à l’humoriste Arnaud Ducret. C’est grâce à son rôle de Gaby dans la série emblématique " Parents mode d’emploi " qu’il se fait connaître du grand public. On le retrouve ensuite au cinéma à l’affiche de plusieurs comédies dont " Les profs ". " L’embarras du choix " ou encore " Adopte un veuf ". A ses côtés, dans " Monsieur je-sais-tout ", le jeune Max Baissette de Malglaive et Alice David.

On assiste à une vengeance dans " Death Wish " d’Eli Roth

Paul vit avec sa famille à Chicago. Lors d’un cambriolage, sa femme est sauvagement tuée et sa fille se retrouve dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, Paul décide de prendre les choses en main…

On est témoin d’une renaissance dans " La fête est finie " de Marie Garel-Weiss

Céleste et Sihem sont dans un centre de désintoxication et deviennent des amies inséparables. Virées du centre, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l'épreuve du monde réel et de ses tentations…

On est perdu " Dans la brume " de Daniel Roby

Une brume étrange et mortelle submerge Paris. Un couple trouve refuge dans le dernier étage d’un immeuble et tente de sauver leur fille. Mais les heures passent et un constat s’impose : personne ne viendra les secourir…

On découvre le " Final Portrait " de Stanley Tucci

Le critique d’art James Lord accepte de poser pour son ami, le peintre Alberto Giacometti. Les séances, longues et exigeantes, tournent rapidement à la confrontation entre ces deux fortes personnalités…

On se soigne avec " Love addict " de Frank Bellocq

Amoureux compulsif, Gabriel accumule les dérapages incontrôlés entre sa vie sociale et sa vie professionnelle. Il fait alors appel aux services d’une agence de coach personnel aux méthodes atypiques…

On se bat dans " Sans un bruit " de John Krasinski

Un couple et leurs deux enfants vivent dans une ferme retirée des Etats-Unis. Isolée dans le silence, cette famille tente de survivre sous la menace d’étranges créatures qui attaquent au moindre bruit…

On découvre " Under the tree " de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Sous la pression de sa femme, Atli est forcé de quitter le domicile conjugal. Il retourne vivre chez ses parents qui sont en plein conflit de voisinage tenace à propos d’un arbre qui fait de l’ombre à leur jardin…

On termine avec " Comme des rois " de Xabi Molia

Micka s’est laissé embarqué dans les petites arnaques de son père. Mais celles-ci ne suffisent plus à résoudre les soucis d’argent de la famille. Son père a donc plus que jamais besoin de lui… mais Micka rêve d’une autre vie…