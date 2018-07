L'Agenda Ciné avec "Mamma Mia ! Here We Go Again" et "Hotel Transylvanie 3"

On démarre avec " Mamma Mia ! Here we go again " de Ol Parker

Scénariste et réalisateur américain, Ol Parker démarre sa carrière en écrivant pour la télévision avant de se tourner vers le cinéma. Il réalise ainsi son premier long métrage " Imagine Me and You ". Il écrit ensuite le scénario de " Indian Palace " réalisé par John Madden , succès en salles et succès critique puisqu’il sera récompensé par deux Golden Globe (meilleure comédie musicale ou comédie et meilleur actrice dans une comédie musicale ou comédie). Il écrit et réalise ensuite le drame " Now is good " et poursuit en scénarisant " Indian Palace, suite royale ". Aujourd’hui il nous revient avec " Mamma Mia ! Here We Go Again ", la suite tant attendue de la comédie musicale inspirée des chansons du groupe ABBA. Dans ce second volet, on retrouve le casting qui avait fait le succès du premier opus : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth ou encore Pierce Brosnan. Mais également de nouveaux venus dont Lily James, Dominic Cooper et une invitée surprise de marque : Cher !

On est sur le fil dans " The Guilty " de Gustav Möller

Asger Holm, ancien flic, relégué à la permanence téléphonique des urgences, reçoit l’appel d’une femme qu’il comprend victime d’un kidnapping. Mais, la ligne est soudainement coupée. Asger va tenter de derrière son bureau, avec son téléphone et l’aide de ses collègues sur le terrain, de retrouver sa trace…

On retrouve " Ant-Man et la Guêpe " de Peyton Reed

Scott a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym le contacte pour lui confier une mission urgente, Scott n’aura d’autres choix que d’enfiler le costume d’Ant-Man et de se battre aux côtés de la Guêpe…

On découvre " The bookshop " d’Isabel Coixet

Angleterre, 1959. Florence Green s’installe dans l’aimable bourgade de Hardborough pour y ouvrir une librairie. Mais une partie des habitants, influencée par Violet Gamart, conteste son projet. Florence trouve cependant du soutien auprès Mr Bundish qui trouve que la ville a bien besoin d’un souffle nouveau…

On termine avec " Hotel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses ", dessin-animé de Genndy Tartakovsky

Créateur et réalisateur de séries et de films d’animation, Genndy Tartakovsky rencontre un succès immédiat en collaborant avec la chaîne d’animation Cartoon Network. Il crée ainsi deux séries animées aujourd’hui cultes : " Le laboratoire de Dexter " et " Samouraï Jack ". Il travaille ensuite avec George Lucas comme réalisateur sur la mini-serie d’animation " Star Wars : Clone Wars ". Plusieurs fois récompensé, il touche à la consécration lorsqu’il signe son premier long-métrage pour le cinéma " Hotel Transylvanie ", énorme succès international au box-office. Il n’hésite donc pas à retrouver ses personnages dans les suites " Hotel Transylvanie 2 " et aujourd’hui " Hotel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses ", dans lequel on retrouve notre famille de monstres préférée…