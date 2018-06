L'Agenda Ciné avec "Les Indestructibles 2" et "Le Book Club"

On démarre avec " Les Indestructibles 2 " de Brad Bird

Scénariste, réalisateur et producteur américain, Brad Bird démarre sa carrière en tant qu’animateur pour " Rox et Roucky " produit par les studios Disney, avant de se tourner vers la télévision en travaillant notamment sur plusieurs épisodes de la série culte " Les Simpson ". Il retourne ensuite au cinéma en réalisant le film d’animation " Le Géant de Fer " acclamé par la critique. Mais c’est en collaborant avec Pixar qu’il connaît ses plus gros succès : il réalise en effet " Les Indestructibles " et " Ratatouille ", tous deux Oscar du Meilleur film d’animation. Il s’essaie ensuite au film d’action en réalisant " Mission Impossible : Protocole fantôme " avec Tom Cruise et à la science-fiction avec " A la poursuite de demain " dans lequel on retrouve George Clooney. Il nous revient aujourd’hui avec le dernier film d’animation des studio Pixar " Les Indestructibles 2 " dans lequel on retrouve tous les personnages qui ont fait le succès bien mérité du premier opus.

On se révolte dans " Les affamés " de Léa Frédeval

Zoé, 21 ans vit en colocation et se débat entre cours, stages et petits boulots. Loin d’être seule dans cette situation, elle se rend compte qu’il est temps de changer les choses…

On continue avec " Midnight sun " de Scott Speer

Katie, une jeune adolescente, est atteinte d’une maladie rare qui l’empêche de s’exposer à la lumière du jour. Une nuit, elle rencontre Charlie, un jeune athlète qu’elle admire secrètement…

On découvre notre " Hérédité " d’Ari Aster

Suite de la mort de sa mère, Annie emménage avec sa famille dans la maison familiale. Très vite, elle découvre des secrets terrifiants hérités de ses ancêtres...

On veut " Plaire, aimer et courir vite " de Christophe Honoré

1990. Arthur est étudiant. Jacques écrivain et père d’un jeune garçon. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se séduire et s’aimer car il faut vivre cet amour sans attendre…

On termine avec " Le book club " de Bill Holderman

Scénariste et producteur américain, Bill Holderman écrit le scénario de " Randonneurs amateurs " réalisé par Ken Kwapis avec Nick Nolte, Robert Redford et Emma Thompson avant de s’attaquer à celui du film " Le book club " qui est son premier long-métrage en tant que réalisateur. On retrouve au casting de ce dernier des comédiennes exceptionnelles : l’actrice américaine Diane Keaton, qui depuis " Annie Hall " de Woody Allen, est devenue l’une des comédiennes les plus importantes de sa génération, la militante Jane Fonda, lauréate de 2 Oscar de la meilleure actrice ( " Klute " et " Le retour "), l’ancienne mannequin Candice Bergen qu’on a pu voir aux côtés d’Annie Girardot dans le film de Claude Lelouch " Vivre pour vivre " et la toute aussi reconnue Mary Steenburgen, oscarisée pour son interprétation dans " Melvin et Howard ". Quant au casting masculin, il tout aussi brillant puisqu’on y retrouve Andy Garcia, Don Johnson ou encore Craig T. Nelson…