L'Agenda Ciné avec le retour de Winnie l'Ourson : gagnez vos places pour l'avant-première

On démarre avec " L’homme qui tua Don Quichotte " de Terry Gilliam

Toby, publicitaire arrogant et désabusé, retourne en Espagne pour y tourner une pub. C’est l’occasion pour lui de retourner sur les lieux de tournage de son premier film qui racontait les aventures de Don Quichotte. Il y retrouve les comédiens amateurs marqués par ce tournage et qui le replongent dans des aventures extraordinaires…

On joue avec " Tag " de Jeff Tomsic

Cinq amis inséparables ont l’habitude depuis leur plus jeune âge de jouer à chat perché. Au fil des ans, les cinq amis ont compliqué les choses et aujourd’hui, tous les coups sont permis. Leur prochaine proie ? Le seul joueur qui n’a jamais perdu ! La partie se déroule le jour de son mariage, autant dire qu’il pourrait être une proie facile...

On rencontre “Ma reum” de Frédéric Quiring

Fanny et son fils de 9 ans, Arthur, mènent une vie tranquille, sans histoires. Enfin, c’est ce que Fanny pensait. Jusqu’au jour où elle apprend que son fils est la tête de turc de trois garçons de son école. Bien décidé à venger son fils, elle va mettre en place un stratagème infaillible... ou presque. L’idée : rendre à ses sales mômes la monnaie de leur pièce...

On passe les portes de l’" Hotel Artemis " de Drew Pearce

Jean Thomas est une infirmière qui dirige d’une main de maître un hôpital psychiatrique secret. Celui-ci a comme patients, les plus dangereux et violents criminels de Los Angeles. Elle découvre que l’un d’entres eux est présent dans l’hôpital uniquement pour assassiner un autre patient. Mais elle n’a pas l’intention de le laisser faire...

On termine avec " Roulez jeunesse " de Julien Guetta

Alex, 43 ans, travaille comme dépanneur dans le garage que dirige sa mère. Un jour, il dépanne la voiture d’une jeune femme avec qui le courant passe plutôt bien. Alors qu’il passe la nuit chez elle, le matin, au réveil, il se rend compte qu’elle a disparu, lui laissant sur les bras ses trois enfants...

On termine notre Agenda Ciné en vous annonçant la sortie prochaine de " Jean-Christophe et Winnie " de Marc Forster

Réalisateur, scénariste et producteur germano-suisse Marc Forster souhaite très jeune être réalisateur. Après des études de cinéma à New-York, il réalise deux documentaires avant de passer au long-métrage de fiction. Et c’est avec le drame " A l'ombre de la haine " qu’il se fait connaître du grand public et obtient la reconnaissance de ses pairs. Il réalise " Neverland " avec Johnny Depp, le thriller " Stay ", la comédie fantaisiste " L'Incroyable destin de Harold Crick " ou encore le drame " Les Cerfs-volants de Kaboul " qui prouve à quel point il est un cinéaste éclectique. Il est alors choisi pour réaliser le 22ème volet de la saga James Bond, " Quantum of Solace " mais aussi le blockbuster apocalyptique " World War Z ". Pour " Jean-Christophe et Winnie ", adaptation cinématographique en prise de vue réelle de la franchise Winnie, il fait appel à Ewan McGregor, junkie dans " Transpotting " et fameux Obi-Wan Kenobi dans les trois premiers volets de la saga Star Wars.

