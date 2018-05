L'Agenda Ciné avec le documentaire Blue et Daniel Auteuil

On démarre avec " Amoureux de ma femme " de Daniel Auteuil

Daniel et sa femme invitent leur meilleur ami à dîner afin que ce dernier leur présente sa toute nouvelle et jeune conquête. Celle-ci s’avère être une très très belle femme. Daniel fasciné, ne peut détacher ses yeux de cette créature de rêve. Il ne peut s’empêcher de s’imaginer dans ses bras et se surprend même à avoir des rêves jusqu’ici insoupçonnés…

On part dans le sud avec " Mektoub, my Love " d’Abdellatif Kechiche

1994. Amin est un jeune scénariste installé à Paris. Il décide de retourner, le temps d’un été, dans le sud de la France pour retrouver sa famille et ses amis d’enfance. Tony, son cousin, dragueur invétéré, se jette dans l’ivresse des corps tandis que Amin reste en retrait et passe son temps à photographier la côte méditerranéenne et si le temps d’aimer se manifeste, c’est le destin, le mektoub qui décidera….

On voyage avec " Tad et le secret du roi Midas ", dessin-animé d’Enrique Gato et David Alonso

Tad l’explorateur se rend à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie archéologue, Sara. Elle a retrouvé un des trois anneaux d’or du collier du roi Midas. Le détenteur de ce collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Alors lorsque le redoutable Jack Rackham vole le joyau et kidnappe Sara, Tad n’a qu’une solution, voler au secours de son amie avec ses inséparables amis…

On suit " Une saison en France " de Mahamet-Saleh Haroun

Abbas, professeur de français, et ses deux enfants ont fui la guerre en Centrafrique et espère se construire une nouvelle vie en France. Alors qu’ils attendent d’obtenir le statut de réfugié, leur quotidien s’organise : les enfants vont à l’école, Abbas travaille sur un marché où il rencontre Carole dont il tombe amoureux. Une nouvelle vie semble possible mais tout n’est pas si simple…

On plonge dans les profondeurs de l’Océan avec " Blue " documentaire de Keith Scholey et Alastair Fothergill

L’Océan est un lieu mystérieux, surprenant et magique. Découvrez les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile. Laissez-vous guider dans un environnement somptueux, au cœur des récifs coralliens, par un groupe de dauphins, l’une des espèces les plus fascinantes et intelligentes. Partagez la grande histoire de l’Océan, celle de nos origines et de notre avenir…

On termine avec " Gringo " de Nash Edgerton

Harold travaille pour un groupe pharmaceutique qui a décidé de se lancer dans le commerce lucratif du cannabis médical. Ainsi, ses patrons décident de l’envoyer au Mexique pour lancer cette nouvelle production. Mais le cartel du coin ne l’entend pas de cette oreille. Échappant de justesse à un enlèvement, Harold va rapidement se rendre compte que sa disparition définitive arrangerait bien tout le monde….