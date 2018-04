L'Agenda Ciné avec Lady Bird et Gaston Lagaffe

On démarre avec “Lady Bird” de Greta Gerwig

Christine, qui a décidé de prendre le surnom de " Lady Bird ", est une adolescente qui rêve d’une vie trépidante, alors qu’elle est coincée à Sacramento avec sa famille modeste et plutôt déprimante. Etouffée par une mère qui l’aime par-dessus tout, sa vie change lorsqu’elle décide de s’inscrire à un cours de théâtre où elle rencontre un garçon, qui lui vient d’une famille aisée, et dont elle tombe amoureuse…

On fait la connaissance de " Drôles de petites bêtes " d’Arnaud Bouron et Antoon Krings

L’arrivée d’Apollon, le grillon baladin au grand cœur, dans le village des petites bêtes ne se fait pas sans encombre. En effet, la Reine Marguerite a disparu et sa cousine Huguette en a profité pour s’emparer du trône. Accusé à tort d’avoir enlevé la souveraine, Apollon, aidé de Mireille l’Abeille, et de Loulou le Pou, se lance dans une périlleuse mission pour retrouver la Reine et prouver ainsi son innocence…

On est foudroyé avec " Madame Hyde " de Serge Bozon

Madame Guéquil, professeure de physique dans un lycée de banlieue, est une personne timide et réservée mais méprisée par ses élèves et ses collègues. Une nuit, alors que l’orage gronde, elle est frappée par la foudre. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle se retrouve complétement transformée. Elle est devenue Madame Hyde, une personne étrange avec une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse…

On retrouve le fameux " Gaston Lagaffe " de Pierre-François Martin-Laval

Gaston est stagiaire dans l’entreprise Peticoin. Ce bricoleur délirant, un brin maladroit et très légèrement mais alors très légèrement fainéant, redouble d’inventivité pour faciliter la vie de ses collègues et surtout la sienne… En fait, il ne pense qu’à encourager ses collègues à travailler le moins possible. S’amuser, fabriquer des inventions étonnantes et traînasser, voilà sa devise ! Ce qui a le don d’énerver au plus haut point son patron, Prunelle…

On termine avec “Game night” de John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein

Pour agrémenter leur vie de couple, Max et Annie animent chaque semaine une soirée jeu avec leurs amis. Un soir, le frère de Max, Brooks, toujours partant, organise une super soirée autour du polar. Un jeu de pistes avec vrais et faux truands et agents fédéraux. Brooks a même prévu de se faire enlever. Seulement, au fil du jeu, il demeure toujours introuvable. De fausses pistes en rebondissements, nos joueurs finissent par se demander s’il s’agit toujours d’un jeu…ou pas…