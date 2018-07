L'Agenda Ciné avec 'Kings'

On démarre avec Kings de Denis Gamze Ergüven

Scénariste et réalisatrice franco-turque, Denis Gamze Ergüven se fait connaître du grand public avec son premier long métrage " Mustang ". Elle remporte pour ce dernier le César du Meilleur premier film et du Meilleur Scénario. Scénario qu’elle a par ailleurs co-écrit avec Alice Winocour. " Mustang " était également en sélection aux Oscar, où il a représenté la France. Elle nous revient aujourd’hui avec " Kings " qui relate les émeutes de 1992 à Los Angeles. Dans ce film, on retrouve l’actrice américaine Halle Berry, propulsée au rang de star grâce à la saga " X-Men " et première comédienne noire à décrocher l’Oscar de la Meilleure actrice pour son émouvante interprétation d'épouse de condamné à mort dans " A l’ombre de la haine " de Marc Foster. A ses côtés dans " Kings ", Daniel Craig, acteur phare du cinéma indépendant britannique devenu ensuite une star internationale en endossant le smoking tant convoité de l’agent 007…

On s’envole pour " Budapest " de Xavier Gens

Vincent et Arnaud, deux amis d’école, s’ennuient dans leur boulot respectif. Pour pimenter un peu leur vie, ils décident de monter une boîte spécialisée dans les enterrements de vie de garçon à Budapest, une ville où les boîtes de nuit sont nombreuses et où l’alcool coule à flot...

On part " A la dérive " de Baltasar Kormakur

Tami et Richard traversent l’Océan Pacifique en voilier. À la suite d’un terrible ouragan, Tami qui s’était réfugié dans la cabine retrouve son compagnon inconscient et gravement blessé. Elle ne peut désormais compter que sur elle-même pour survivre et tenter de sauver l’homme qu’elle aime…

On retrouve " Tamara vol.2 " d’Alexandre Castagnetti

Tamara part à l’aventure à Paris avec sa copine Sam pour poursuivre ses études. Ne trouvant pas d’appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner et... Diego son ex. Entre la fac, des parents toujours très présents et son ex, Tamara est bien décidée à profiter de sa nouvelle vie…

On tente de survivre dans " American Nightmare 4 : Les Origines " de Gerard McMurray

2022 aux États-Unis. Afin de maintenir le taux de criminalité en-dessous de 1% (> de 1%) le reste de l’année, un groupe d’hommes qui gouverne le pays appelé les " Nouveaux Pères Fondateurs ", teste " La purge " dans une ville isolée, un moyen social qui permet d’évacuer durant une nuit, toutes les pulsions criminelles en autorisant le crime et la violence...

On rencontre de " Drôles de chiens " de Raja Gosnell

Frank et son chien Max, forme un duo de choc au sein de la police. Ils décident de partir à Las Vegas pour des vacances bien méritées. Celles-ci vont pourtant être de courtes durées. En effet, le duo découvre qu’un bébé panda a été enlevé. Mais pas de panique, Frank et Max, aider de leurs amis poilus, sont sur le coup…

On termine avec " Sicario : la guerre des cartels " de Stefano Sollima

Pour mettre fin à la terreur que font régner les cartels mexicains à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, l’agent fédéral américain, Matt Graver, décide de faire enlever, par le mystérieux Alejandro, la jeune Isabela, fille du baron d’un des cartels et de déclencher ainsi une guerre fratricide entre des gangs mexicains...