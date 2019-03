L'agenda Ciné avec "Grâce à Dieu" de François Ozon : une oeuvre puissante sur l'affaire Preynat

Ce mercredi 3 avril sort en salles le dernier film de François Ozon "Grâce à Dieu".

Scénariste et réalisateur français, François Ozon se passionne dès son plus jeune âge pour le cinéma. Après plusieurs courts-métrages, il réalise son premier long “Sitcom”, enchaîne avec “Les amants criminels” avec Jérémie Renier et Natacha Régnier avant de tourner “Sous le sable”, un portrait de femme fascinant avec Charlotte Rampling qui lui permet d’acquérir la reconnaissance de ses pairs (nominations César : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice).

Mais c’est grâce à “8 femmes” au casting féminin quatre étoiles qu’il acquiert la reconnaissance critique et publique. Réalisateur prolifique, il aborde des sujets particuliers avec un souci de les rendre universels, passant d’un genre à l’autre avec une aisance déconcertante (Potiche, Dans la maison, Frantz, L’amant double...).

Il nous revient aujourd’hui avec “Grâce à Dieu”, grand prix du jury au Festival de Berlin. Au casting, Melvil Poupaud, remarqué en tueur machiavélique dans la série “Insoupçonnable” aux côtés d’Emmanuelle Seigner, Denis Menochet, nommé aux César pour le très remarqué “Jusqu’à la garde” et Swann Arlaud.

