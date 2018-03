L'Agenda Ciné avec Franck Dubosc et Tomb Raider

On démarre avec " Tout le monde debout " de et avec Franck Dubosc

Humoriste aux multiples talents, Franck Dubosc démarre sa carrière au cinéma dans la comédie " A nous les garçons " de Michel Lang. On le voit ensuite dans la série anglaise très populaire " Coronation Street " mais c’est grâce à sa série de sketches, " Petites annonces " qu’il écrit et interprète aux côtés d’Elie Semoun qu’il connait le succès. Grâce à la scène, il devient rapidement l’un des comiques français les plus populaires. Il revient ensuite au cinéma pour co-scénariser la comédie " Camping " et en interpréter le personnage principal. Fort de ce succès, qui connaîtra deux suites, on retrouve Franck Dubosc à l’affiche de plusieurs autres comédies dont " Disco ", " Incognito ", " Boule et Bill " ou encore " Bis ". " Tout le monde debout " est son premier long-métrage en tant que réalisateur. Pour jouer à ses côtés, il fait appel à la radieuse et pétillante Alexandra Lamy, inoubliable Chouchou dans la série " Un gars, une fille ", et aujourd’hui comédienne talentueuse appréciée du grand public. Egalement au casting de " Tout le monde debout ", Gérard Darmon et Elsa Zylberstein.

On soutient " Hannah " d’Andrea Pallaoro

La vie d’Hannah bascule lorsque son mari est emprisonné. Elle essaie alors de reprendre contact avec son fils. Mais celui-ci refuse de la voir. La voilà livré à elle-même face à ses tourments intérieurs…

On devient " Tomb Raider " de Roar Uthaug

Lara Croft n’a pas l’intention de reprendre l’empire de son père explorateur, mystérieusement disparu. En effet, elle est convaincue qu’il n’est pas mort et décide de se lancer à sa recherche aux quatre coins du monde…

On termine avec " La part sauvage " de Guérin Van de Vorst

Réalisateur belge, Guérin Van de Vorst réalise plusieurs courts-métrages avant de s’attaquer à la réalisation de son premier long-métrage " La part sauvage ". Pour interpréter le rôle principal, il fait appel à l’acteur français Vincent Rottiers qui démarre sa carrière très jeune aux côtés d’Adèle Haenel dans le film " Les Diables " de Christophe Ruggia. Il enchaîne ensuite les tournages et se retrouve ainsi aux génériques de nombreux films marquants : " Le monde nous appartient " de notre compatriote Stephan Streker, " Renoir " avec Michel Bouquet, " A l’origine " aux côtés de François Cluzet ou encore " Dheepan " de Jacques Audiard, Palme d’Or au Festival de Cannes. A ses côtés dans " La part sauvage ", Sébastien Houbani, remarqué dans le dernier film de Stephan Streker " Noces ", Johan Libéreau et l’actrice belge Salomé Richard.