L'Agenda ciné avec "Escapada" : une fratrie désunie se retrouve sous le soleil espagnol  

Ce mercredi 13 mars sort en salles "Escapada" de Sarah Hirtt.

Diplômée en réalisation de l’INSAS, Sarah Hirtt se fait rapidement remarquer avec " En attendant le dégel ", son court-métrage de fin d’étude pour lequel elle reçoit le 2ème Prix de la Cinéfondation au Festival de Cannes. Elle réalise ensuite son second court-métrage, " Javotte " en écrivant parallèlement son premier long " Escapada ".

Pour ce film, majoritairement tourné en Espagne, elle fait appel aux acteurs belges François Neycken et Raphaëlle Corbisier, dont c’est le premier rôle au cinéma, ainsi qu’à Yohan Manca, metteur en scène de théâtre et Sergi Lopez qu’on ne présente plus. On retrouve également au casting des comédiens amateurs issus du mouvement Okupa qui défend des valeurs de solidarité et d'entraide.

Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle coproduction RTBF dans l'Agenda Ciné de cette semaine.