L'Agenda Ciné avec "Comme des garçons" et "Avengers Infinity War"

On démarre avec " Comme des garçons " de Julien Hallard

Diplômé de Sciences Politiques, Julien Hallard se lance dans une carrière cinématographique en réalisant plusieurs courts-métrages. Fort de leur succès, il réalise aujourd’hui son premier long-métrage " Comme des garçons ". On retrouve entre-autre au casting de ce dernier l’humoriste, chanteur et acteur Max Boublil qui démarre réellement sa carrière lorsqu’il se retrouve à l’affiche du film choral de Danièle Thompson " Des gens qui s’embrassent ". A ses côtés, la ravissante humoriste et comédienne Vanessa Guide.

On combat avec “Avengers : Infinity War” de Joe et Anthony Russo

Les Avengers vont devoir s’allier avec d’autres super-héros afin de neutraliser leur puissant ennemi commun, le redoutable Thanos. Le Titan fou veut en effet rassembler les Pierres d’Infinité et imposer sa volonté sur la planète. Prêts à tous les sacrifices pour l’arrêter, nos Avengers, rejoints par les Gardiens de la Galaxie, se retrouvent dans une bataille planétaire immense aux enjeux majeurs pour le sort de l’humanité…

On poursuit avec " Foxtrot " de Samuel Maoz

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Un beau matin, des soldats sonnent à leur porte. Leur fils, Yonatan, qui effectuait son service militaire sur un poste frontière, est décédé. Passé le choc de l’annonce, le couple va devoir se reconstruire malgré la souffrance. Mais une blessure profonde enfouie depuis toujours refait surface. Michael et Dafna sont ainsi bouleversés par une tragique histoire de deuil et de destinée à portée universelle, les masques tombent…

On découvre " Mika et Sébastian et l’aventure de la poire géante ", dessin-animé de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski

Mika et Sébastian vivent dans un petit port tranquille. Un jour, alors qu’ils se promènent sur la plage, ils trouvent une bouteille à la mer. Elle contient une petite graine et un message mystérieux. Serait-ce JB, leur ami disparu depuis un an, qui leur a envoyé cette bouteille ? Intrigués, ils plantent la petite graine et les voilà embarqués dans une aventure palpitante faite de pirates, de monstres marins et… de poires géantes.

On termine avec " Razzia " de Nabil Ayouch

Au Maroc, dans la ville mythique de Casablanca, cinq personnes sont reliées entre elles sans le savoir entre passé et présent. Abdallah, Salima, Joe, Hakim et Inès : différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais un seul souffle et une même quête de liberté. Cinq destins, cinq combats mais une seule recherche : celle de la tolérance…