L'Agenda Ciné avec "Carnivores" de Jérémie et Yannick Renier

On démarre avec " Carnivores " de Jérémie et Yannick Renier

L’acteur belge Jérémie Renier se fait remarquer très jeune dans le film " La promesse " de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui fait sensation au Festival de Cannes. Sa carrière est dès lors lancée. Son frère, Yannick Renier démarre, quant à lui, sur les planches avant de se faire connaître du grand public grâce à son rôle d’Hugo dans la série belge " Septième Ciel Belgique ". " Carnivores " est leur première co-réalisation. On y retrouve la charismatique Leïla Bekhti, César du Meilleur espoir féminin grâce à son rôle dans la comédie " Tout ce qui brille ". A ses côtés dans " Carnivores ", la toute aussi talentueuse Zita Hanrot.

On fonce à toute allure dans " Taxi 5 " de Frank Gastambide

Sylvain Marrot, super flic et pilote d’exception, est muté à Marseille. Il se voit confier une mission, stopper le redoutable " Gang des Italiens ". Pour y parvenir, il doit faire équipe avec Eddy…

On mène l’enquête dans " Sherlock Gnomes ", dessin-animé de John Stevenson

Gnoméo et Juliet font appel au détective Sherlock Gnomes, fervent défenseur des nains de jardin et à son acolyte Watson pour enquêter sur la disparition de plusieurs d’entre eux. Commence alors une nain-croyable aventure…

On poursuit avec " The third murder " de Hirokazu Kore-Eda

Shigemori, grand avocat cynique, défend Takashi Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Au fur et à mesure de l'enquête, et malgré le fait que ce dernier ait reconnu son crime, Shigemori commence à douter de sa culpabilité…

On saccage tout sur son passage dans " Rampage " de Brad Peyton

Le primatologue David Okoye, c’est pris d'affection pour Georges, un adorable gorille, mais à la suite d’une expérience génétique catastrophique, Georges et tous les autres animaux se transforment en bêtes féroces…

On danse avec " Finding your feet " de Richard Loncraine

Après 40 ans de mariage, Sandra découvre que son mari la trompe avec sa meilleure amie. Le cœur brisé, elle va vivre chez sa sœur franche et libre d’esprit. Une nouvelle vie s’ouvre à elle…

On termine avec " L’île aux chiens " de Wes Anderson

Une épidémie de grippe canine oblige le gouvernement japonais à mettre en quarantaine tous les chiens sur une île surnommé " l’ile aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, décide de s’y rendre pour retrouver Spots, son fidèle compagnon…