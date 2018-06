L'Agenda Ciné avec Bouli Lanners et les Ocean's 8

On démarre avec " Troisièmes noces " de David Lambert

Scénariste et réalisateur belge, David Lambert démarre sa carrière comme scénariste du court-métrage " Dans nos veines " de notre compatriote Guillaume Senez. Il collabore ensuite au scénario du long-métrage " La régate " du réalisateur belge Bernard Bellefroid, avant d’écrire et de réaliser son premier long " Hors les murs " avec Guillaume Gouix. Il poursuit avec " Je suis à toi " dans lequel on retrouve Nahuel Perez Biscayart. Pour " Troisièmes noces ", il fait appel à l’excellent Bouli Lanners. Cet acteur et réalisateur belge atypique démarre sa carrière d’acteur en jouant la comédie dans des sketches des Snuls sur Canal+ Belgique. Enchaînant ensuite brillamment les seconds rôles dans des films d’auteurs comme dans des grosses productions, il devient vite un comédien incontournable. A ses côtés, dans " Troisièmes noces ", la jeune actrice congolaise Rachel Mwanza, l’humoriste belge Virginie Hocq et l’acteur et rappeur belge Eric Kabongo.

On se donne rendez-vous au bar " The Place " de Paolo Genovese

Un homme mystérieux est assis tous les jours à une table du bar The Place. En face de lui, des personnes de tout horizon viennent lui demander de réaliser leurs souhaits : être plus belle, guérir un enfant, retrouver la vue… Face à ces demandes aussi diverses qu’improbables à exaucer, l’homme leur demande un service en retour. Mais sont-ils réellement prêts à tout pour réaliser leurs vœux ?

On rencontre les " Ocean’s 8 " de Gary Ross

Pendant ses 5 années de prison, Debbie, la sœur de Danny Ocean, a échafaudé les plans d’un casse exceptionnel. Reste à rassembler une équipe d’expertes de l’arnaque. Leur but ? Dérober un collier estimé à 150 millions de dollars qui sera porté autour du cou de la célèbre actrice Daphné Kugler au cours d’un Gala. Debbie a tout minutieusement préparé et tout devrait donc se passer sans problème...enfin a priori...

On joue à " Action ou vérité " de Jeff Wadlow

Une bande de copains joue au jeu le plus simple du monde : Action ou Vérité. Mais ce qui ne devait être qu’un simple jeu entre amis tourne rapidement au cauchemar lorsqu’une une force maléfique commence à punir ceux qui mentent ou ceux qui refusent de jouer. Alors, que choisissez-vous : action ou vérité ?

On ne se cache plus dans " Désobéissance " de Sebastiàn Lelio

A la mort de son père, Ronit, une jeune femme juive-orthodoxe retourne chez elle, auprès des siens. Elle décide de ne plus taire les sentiments qu’elle éprouve pour sa meilleure amie, Esti. Bien que cette révélation provoque quelques tensions au sein de la communauté, la passion s’embrase entres les deux femmes qui cherchent les limites de leur foi et de leur sexualité…

On termine avec " Les dents, pipi et au lit " d’Emmanuel Gillibert

Antoine et Thomas sont colocataires d’un magnifique appartement parisien. Fêtards et célibataires endurcis, les soirées arrosés sont plutôt nombreuses chez eux. Lorsque Thomas décide de partir à Los Angeles, il s’engage à trouver un nouveau colocataire pour son ami. Celui-ci s’avère être une charmante jeune femme prénommée Jeanne, accompagnée de ses deux enfants, Théo et Lou. Adieu la vie tranquille et bonjour la vie de famille…