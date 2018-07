L'Agenda Ciné avec Benoît Poelvoorde dans "Au Poste !"

On démarre avec " Au Poste ! " de Quentin Dupieux

Menant de front une carrière musicale et une carrière cinématographique, Quentin Dupieux co-réalise avec Michel Gondry des clips musicaux avant de réaliser un moyen métrage " Nonfilm ", et de s’attaquer à son premier long " Steak " dans lequel on retrouve Eric et Ramzy. Il réalise ensuite trois œuvres qui formeront un triptyque " Rubber ", " Wrong " et " Wrong cops ". Trois films inclassables et totalement décalés à la mise en scène radicale. Il poursuit avec " Réalité " une comédie avec Alain Chabat. Il nous revient aujourd’hui avec " Au Poste ! " dans lequel on retrouve notre compatriote Benoît Poelvoorde. Cet acteur exceptionnel et inclassable découvert dans le cultissime " C’est arrivé près de chez vous ". A ses côtés dans " Au poste ! ", l’ancien membre du duo comique le Palmashow, Grégoire Ludig.

On fait la connaissance de " Tully " de Jason Reitman

Marlo vient d’accoucher de son troisième enfant. Totalement dépassée par les événements, elle accepte l’offre faite par son frère : lui payer une nounou pour s’occuper du bébé la nuit. Prénommée Tully, cette charmante nounou va bouleverser la vie de Marlo… et bien plus qu’elle n’aurait pu l’imaginer…

On assiste à " L’envol de Ploé ", dessin-animé d’Arni Asgeirsson

Alors que l’hiver islandais approche, Ploé ne sait toujours pas voler. Mais pour ses proches, le temps de la migration vers le sud a sonné. Se retrouvant seul, Ploé décide quand même de traverser les contrées glacées afin de rejoindre les siens et, qui sait, peut-être prendra-t-il son envol…

On découvre le quartier de " Sollers Point " de Matt Porterfield

Assigné à résidence chez son père après avoir passé un an en prison, Keith,24 ans, retrouve " Sollers Point " son quartier à Baltimore, gangrené par le chômage, la violence et la ségrégation radicale. Alors qu’il s’efforce de reprendre une vie normale et de donner un sens à sa vie, les démons du passé refont surface...

On termine avec " Skyscraper " de Rawson Marshall Thurber

Vétéran de guerre et ancien agent du FBI, Will est désormais responsable de la sécurité d’un gigantesque gratte-ciel en Chine dans lequel il vit avec sa famille. La tour prend soudainement feu. Accusé d’avoir enclenché l’incendie, Will va devoir trouver les coupables pour prouver son innocence mais il lui faut d’abord sauver les siens bloqués au-dessus de la ligne de feu...