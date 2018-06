L'Agenda Ciné avec Bécassine !

On démarre avec " Bécassine ! " de Bruno Podalydès

Acteur, scénariste et réalisateur, Bruno Podalydès démarre sa carrière en réalisant plusieurs court-métrages (Versailles rive gauche, Voilà…) qui séduisent autant la critique que le public. Fort de ces succès, il réalise son premier long, " Dieu seul me voit ", une comédie pour laquelle il reçoit le César du Meilleur premier film. Il enchaîne dès lors les tournages au casting desquels on retrouve très souvent son frère Denis Podalydès comme dans " Le mystère de la chambre jaune " avec Sabine Azéma, " Bancs publics ", pour lequel il réunit une pléiade d’acteurs dont Catherine Deneuve, Josiane Balasko, Benoit Poelvoorde... ou encore " Comme un avion " avec Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlin. Pour " Bécassine ! ", il refait appel à son frère et excellent comédien Denis Podalydès, vu récemment dans " Les grands esprits " et à la toute aussi excellente comédienne Karin Viard, jalouse maladive dans le dernier film de David et Stéphane Foenkinos. A leurs côtés dans " Bécassine ! ", Josiane Balasko et Emeline Bayart, dont c’est le premier grand rôle au cinéma.

On croise la route de " Gueule d’ange " de Vanessa Filho

Marlène est une jeune femme alcoolique qui vit seule avec sa fille de 8 ans, Elli. Un soir, en boîte de nuit, Marlène fait une rencontre. Elle décide de ne pas rentrer tout de suite laissant seule sa fille, livrée à elle-même…

On fait son coming-out dans " Love, Simon " de Greg Berlanti

Simon est un adolescent qui a presque tout pour être heureux, sauf qu’il n’ose avouer à son entourage qu’il est gay. Sans savoir de qui il s’agit, il commence à communiquer en ligne avec un autre ado qui semble traverser la même chose que lui...

On se venge avec " Comment tuer sa mère " de David Diane et Morgan Spillemaecker

Nico, Ben et Fanny, les trois enfants de la famille Mauret en ont marre de leur mère méchante, dépensière et déjantée. Au cours de l’un de leur traditionnel déjeuner du samedi, une idée brillante frappe Nico : et s’ils s’en débarrassaient....

On tente de survivre dans " Une prière avant l’aube " de Jean-Stéphane Sauvaire

Billy Moore, jeune boxeur, est incarcéré pour détention de drogue dans la prison de Klong Prem en Thaïlande. Une prison considérée comme l’une des plus dangereuses du monde. Afin de survivre dans cet enfer, il décide d’apprendre l’art du combat mortel Muay Thaï…

On rencontre " Agatha, ma voisine détective ", dessin-animé de Karla von Bentson

Agatha, 10 ans, s’est toujours passionnée pour les enquêtes policières. Elle installe même une agence de détective dans le sous-sol de son immeuble. Toute excitée à l’idée de faire sa première enquête, Agatha ne s’imagine pas un seul instant que résoudre celle-ci ne va pas être si simple....

On cherche " Le doudou " de Philippe Mechelen et Julien Hervé

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Désemparé, il dépose un avis de recherche avec une récompense à la clé. Sofiane, un employé de l’aéroport, y voit l’opportunité de se faire un peu d’argent. Mais la mission va s’avérer plutôt… compliquée...

On termine avec " Contrôle parental " de Kay Cannon

A la veille du bal de promo, trois parents apprennent que leurs filles ont fait un pacte pour perdre leur virginité le fameux soir du bal. Paniqués, ils improvisent dès lors un plan pour empêcher à tout prix leurs filles de commettre l’irréparable…