L'Afrique en 51 films d'une minute avec le Mobile Film Festival Africa

1 Mobile, 1 Minute, 1 Film

Le Mobile Film Festival est une initiative française lancée en 2005. Le principe est simple: 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. L’objectif l'est tout autant : donner un coup de pouce financier et de la visibilité à des talents du monde entier; les réalisateurs et réalisatrices de demain.

Les films sont en majorité des fictions à thème et des témoignages. On y retrouve les grandes préoccupations planétaires du moment (pandémie, genre, écologie, migration, identité) avec des angles particuliers, ce qui fait tout l'intérêt de ce festival. La crise sanitaire et le confinement sont évidemment évoqués, comme par exemple dans le film ougandais I Don't Want to Die où la question de l'adhésion de la communauté aux recommandations est joué dans une belle énergie par des enfants.