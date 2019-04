L'adaptation du jeu vidéo "Ni no Kuni" bientôt au cinéma

Le studio Ghibli avait prêté main forte à Level-5, le développeur du jeu Nintendo DS "Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn" (2010) et de son équivalent sur PlayStation 3, "Ni no Kuni: Wrath of the White Witch" (2011).

Les deux jeux avaient reçu un excellent accueil pour leur qualité et leur esthétique manga.

Ghibli n'a pas officiellement participé à la création de "Ni no Kuni II", sorti internationalement sur PlayStation 4 et Windows PC en 2018, mais de nombreux responsables créatifs du studio ont pris part à des aspects majeurs de son développement.

Yoshiyuki Momose, Akihiro Hino et Joe Hisaishi de Ghibli conservent leurs rôles respectifs de réalisateur, scénariste et compositeur.

Mais c'est le studio nippon OLM qui est en charge de la production. Il s'est occupé de plusieurs adaptations de jeux ("Pokémon", "Yo-Kai Watch", "Tamagotchi").

Le film sera en salle au Japon à l'été 2019. Aucune date belge ou européenne n'est prévue.

Kento Yamazaki ("Death Note", version nippone de "Good Doctor") prêtera sa voix au personnage de Yuu.