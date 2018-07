L'adaptation de la saga "After" sortira au printemps 2019

Le film adapté de la série littéraire d'Anna Todd arrivera dans les salles américaines le 12 avril prochain, a annoncé Aviron Pictures.

Une semaine à peine après avoir débuté son tournage, le film "After" donne déjà de ses nouvelles. La relation passionnée et tumultueuse entre Tessa et Hardin sortira en Amérique du Nord le 12 avril 2019.

L'Australienne Indiana Evans, l'Américaine Dianna Agron ("Glee") et même la Française Louane Emera ("La Famille Bélier") avait été envisagée pour incarner l'héroïne, une brillante étudiante vierge et naïve. C'est finalement Josephine Langford, la soeur de Katherine Langford connue pour son rôle dans "13 Reasons Why", qui a décroché le rôle.

Elle donnera la réplique à Hero Fiennes Tiffin, neveu de l'acteur Ralph Fiennes, alias Voldemort dans "Harry Potter". Le jeune britannique a hérité du rôle de Hardin Scott, un rebelle au coeur de pierre et au passé très sombre.



Composée de cinq tomes publiés en français en 2015 , la série "After" a été lue par des millions de lecteurs à travers le monde. Mélange de chick lit, de roman à l'eau de rose et d'érotisme, cette saga s'inscrit dans la même veine que "Cinquante nuances de Grey", débarqué un plus tôt en librairie et déjà adapté au grand écran.