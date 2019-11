L'accès aux contenus piratés en ligne recule dans l'UE

L'accès aux contenus piratés en ligne a diminué de 15% dans l'UE entre 2017 et 2018, indique le nouveau rapport de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO), reçu mercredi.

La consommation de musique piratée a chuté de 32% en moyenne dans l'ensemble de l'UE entre 2017 et 2018, celle de la consommation de films piratés de 19,2% et celle de programmes de télévision piratés de 7,7%.

L'internaute moyen dans l'UE a eu accès à des contenus piratés en ligne 9,7 fois par mois au cours des neuf premiers mois de 2018.

En Belgique, l'accès global aux contenus piratés a diminué de 11,3% entre 2017 et 2018, l'utilisateur belge moyen ayant accédé à des contenus piratés en ligne 11,7 fois par mois durant les neuf premiers mois de 2018.

L'accès aux films piratés a chuté de 30,7% entre 2017 et 2018, et l'accès à la musique piratée a diminué de 24%. Toutefois, l'accès aux programmes de télévision piratés a augmenté de 2,8% en Belgique.

Le rapport s'appuie sur un ensemble de données provenant de plus de 70 milliards de connexions internet sur une période de 21 mois comprise entre janvier 2017 et septembre 2018.

Pour information, le site Torrent Freak publie chaque semaine le top 10 des films les plus téléchargés illégalement. Le classement du 25 novembre est en ligne ici.

Par ailleurs, une deuxième étude publiée par l'EUIPO montre que pas moins de 13,7 millions de citoyens de l'UE regardent en diffusion en continu (streaming) des contenus de télévision sur protocole internet (IPTV, internet protocol television) non autorisés, ce qui permet aux contrefacteurs de gagner jusqu'à 941,7 millions d'euros par an. Selon le rapport, l'utilisateur individuel moyen dans l'UE dépense 5,74 euros par mois à l'IPTV non autorisée.

